Premium Het beste van De Telegraaf

Kamp Sanderink wraakt Almelose rechters, krijgt deksel op de neus

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Gerard Sanderink samen met zijn vrouw Rian van Rijbroek eerder dit jaar in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

Almelo - Gerard Sanderink en zijn vrouw Rian van Rijbroek willen dat er helemaal geen rechters uit Almelo op hun zaken worden gezet. Die zitten volgens hen allemaal in het kamp van Sanderinks ex-vriendin Brigitte van Egten. De partijen voeren al jarenlang een juridische strijd. Die heeft Sanderink zelfs de controle over zijn it-bedrijf Centric gekost, en leidde donderdag tot de wraking van de Almelose rechters die weer een andere zaak behandelen. Dat verzoek werd een paar uur later afgewezen.