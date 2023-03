Premium Het beste van De Telegraaf

Wat verdient... rector magnificus van universiteit?

Door Pieter van Erven Dorens

Frank Baaijens, rector magnificus van de TU Eindhoven. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nederland telt dertien universiteiten in de gebruikelijke betekenis van het woord. De grootste is de Universiteit van Amsterdam (UvA) met 42.000 studenten. De kleinere universiteiten in Twente, Eindhoven en Wageningen zitten elk rond de 12.000 studenten. Aan het hoofd staat een rector magnificus. Wat verdient zo’n geleerde bestuurder eigenlijk?