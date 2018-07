Bestuurder Oudeman vertrekt bij AkzoNobel

Eerder was Oudeman werkzaam bij onder meer Tata Steel, voordat zij in 2010 bij het chemieconcern aan de slag ging. Daarnaast is ze lid van de raad van commissarissen van Statoil, ABN Amro en de Nederlandse Spoorwegen. Een opvolger voor Oudeman, die bij AkzoNobel verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid, is er nog niet.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik