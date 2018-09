G20: geen budgetakkoord, geen valutaoorlog

De groep stelde zich in de verklaring hard op tegen een valutaoorlog, waarbij landen de waarde van hun munt kunstmatig laag houden om hun concurrentieposities op peil te houden. Japan, maar ook China, kregen hierom de laatste tijd veel kritiek van met name de VS en de EU. De landen werden niet bij naam genoemd door de G20-landen.

In 2010 spraken de landen af hun begrotingstekorten dit jaar gehalveerd te hebben. De meeste landen lijken hier niet aan te gaan voldoen, met name de VS, Japan en Groot-Brittannië. Duitsland heeft de begrotingsdoelen wel gehaald en dringt aan op meer discipline. Het is de bedoeling dat op een vervolgtop in Sint-Petersburg in september ,,geloofwaardige plannen voor de middellange termijn'' inzake begrotingsdiscipline worden gemaakt.