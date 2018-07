G20 verdeeld over budgetdoelen

In 2010 spraken de G20-regeringen in Toronto af om hun begrotingstekorten dit jaar gehalveerd te hebben, maar de meeste landen lijken hier niet aan te gaan voldoen. Mogelijk wordt de deadline voor deze doelen nu verder vooruit geschoven. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaüble pleitte vrijdag voor het stellen van nieuwe ,,concrete'' doelen, maar Rusland noemde dit ,,contraproductief''.

,,We hebben misschien principes nodig en strategieën voor landen met hoge schulden, maar precieze doelstellingen zoals in Toronto hebben we denk ik niet nodig. Het zou veel flexibeler moeten zijn'', aldus een Russische diplomaat.