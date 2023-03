Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen ’Geen effect’ schonere productie Tata Steel

Door Theo Besteman

De Tata Steel-fabriek gezien vanuit IJmuiden Ⓒ ANP/HH

Tata Steel stelt miljoenen in schonere staalproductie in IJmuiden te steken. Het RIVM ziet echter geen afname van kankerverwekkende stoffen in de regio IJmond. Net als drie jaar geleden vond het te veel lood en kankerverwekkende PAK-verbinding. Zoveel ’dat dit ongewenst is voor de gezondheid van jonge kinderen’, aldus het RIVM in zijn derde onderzoek.