PostNL vecht pensioenbijstorting niet aan

Het bedrijf gaat de onvoorwaardelijke bijstortingen van in totaal 64 miljoen euro betalen, naar eigen zeggen om met het grootste pensioenfonds in een dialoog tot een duurzame oplossing te komen.

Het pensioenfonds en PostNL liggen al tijden met elkaar in de clinch over bijstortingen die het bedrijf moet doen om de financiële positie weer op orde te krijgen. Het postbedrijf was eerder van mening dat het pensioenfonds in staat is de financiën op eigen kracht op orde te krijgen.