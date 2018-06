Banken schaffen distributievergoeding af

Dat meldt toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het afschaffen van de distributievergoedingen, ook wel kickback fee genoemd, draagt volgens de banken en de AFM bij een betere service voor klanten. In plaats van de distributievergoeding gaan klanten direct betalen voor hun advies, via een ’uurtje factuurtje’-model. Daarmee weten beleggers beter wat ze precies betalen voor advies, iets dat bij de huidige distributievergoeding niet duidelijk is. Hierdoor kunnen beleggers verschillende banken of vermogensbeheerders beter met elkaar vergelijken.

Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met die van financieel advies voor niet-beleggingsdiensten. Sinds 1 januari dit jaar geldt voor hypotheekadvies dat dit apart in rekening wordt gebracht, en dus niet in de hypotheek wordt meegefinancierd.

Minister Dijsselbloem noemde de stap om de vergoeding af te schaffen een logisch vervolg op het al geldende provisieverbod voor hypotheken en andere financiële producten. "Nu zes banken zelf de provisies bij beleggingsdiensten in de ban doen, hoop ik dat alle partijen in de financiële sector dit voorbeeld volgen. Ik zal dit ook garanderen door met ingang van 2014 provisies bij alle beleggingsdiensten wettelijk te gaan verbieden."

De AFM ziet dat ook andere partijen in de sector voorstander zijn van directe beloning en stappen zetten om niet langer distributievergoedingen van fondsbeheerders te ontvangen.