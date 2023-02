Premium Het beste van De Telegraaf

Bedrijven mopperen op ’gure’ politiek én op eigen lobby: ’Mag aggressiever’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Ingrid Thijssen, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW, op het Binnenhof. Ⓒ ANP/HH

Ruim vier jaar na de rel over de afschaffing van de dividendbelasting staat het bedrijfsleven er nog steeds slecht op in Den Haag. Tot nu toe heeft werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen daar nog geen verandering in weten te brengen, ondanks een maatschappelijk verantwoorde nieuwe koers. „Wij krijgen door de politiek steeds de rekening gepresenteerd”, zo moppert haar achterban.