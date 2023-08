Nieuwkomer laat beurs Londen links liggen: ooit financieel centrum EU, nu is Euronext groter

Londen - De Londense beurs beleeft barre tijden. Met vooral bedrijven uit de oude economie is het een veel minder levendige handelsplek dan de Amerikaanse beurzen of de Europese rivaal Euronext. Op een normale dag wordt er meer gehandeld in Apple-aandelen aan de Nasdaq in New York dan in alle verzamelde bedrijven aan de London Stock Exchange (LSE) bij elkaar.

De beurs van Londen verliest aantrekkingskracht. New York en Euronext zijn aantrekkelijker voor bedrijven die een beursnotering willen. Ⓒ ANP/HH