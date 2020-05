’Nederlandse autosector harder geraakt dan Duitse’

Nu rollen er nog Mini’s van de band bij VDL Nedcar in Born. Ⓒ ANP

DUISBURG - „De Nederlandse toeleveranciers van de Duitse auto-industrie zullen hardere klappen krijgen dan de moederbedrijven over de grens. Vooral VDL NedCar moet oppassen”, zegt professor Ferdinand Dudenhöffer, die in Duitsland als een ’autopaus’ wordt gezien. De vooraanstaande econoom waarschuwt dat BMW de Mini en X1 bij zware terugloop van de conjunctuur in eigen beheer zou kunnen bouwen.