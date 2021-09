Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen: Belasten eigen huis als vermogen: waar bemoeit het IMF zich mee?

Door Dave Krajenbrink Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijft het maar zeggen: Nederland moet de eigen woning niet als inkomen in box 1 belasten, maar als vermogen in box 3. Waarom is dat volgens het IMF een goed idee en wat schieten huiseigenaren er mee op? Vijf vragen.