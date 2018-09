Wall Street wacht op Obama

De Dow-Jonesindex van 30 toonaangevende bedrijven sloot 0,3 procent hoger op 14.018,70 punten en de door technologiefondsen gedomineerde Nasdaq daalde 0,2 procent tot 3186,49 punten. De breed georiënteerde S&P 500-index ging 0,2 procent vooruit tot 1519,43 punten. De S&P 500 is dit jaar met 6,3 procent gestegen dankzij een akkoord over een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond en staat minder dan 3 procent onder de recordstand van 1565,15 die in oktober 2007 werd neergezet.

Obama begint zijn toespraak om 21.00 uur plaatselijke tijd in Washington. Hij zal onder meer met voorstellen komen voor investeringen in infrastructuur, schone energie en onderwijs. Ook zal hij benadrukken dat het aanjagen van economische groei de beste manier is om het begrotingstekort in te dammen. In elk van de afgelopen 4 jaren gaf de Amerikaanse overheid ruim 1 biljoen dollar (bijna 744 miljard euro) meer uit dan er binnen kwam.

Michael Kors

In tegenstelling tot de indices liet een aantal individuele fondsen wel flinke uitschieters zien. Kledingontwerper Michael Kors (plus 8,7 procent) verwacht dat de winst in het lopende boekjaar is verdubbeld op basis van een flinke omzetgroei in winkels die langer dan 1 jaar open zijn. Cosmeticabedrijf Avon presenteerde veel beter dan verwachte resultaten en werd daarvoor beloond met een koerswinst van ruim 20 procent.

Dell steeg 0,6 procent groeiend protest tegen het overnamebod op het computerbedrijf. Oprichter Michael Dell en investeerder Silver Lake bieden 24,4 miljard dollar (ruim 18 miljard euro), maar de twee grootste aandeelhouders na Michael Dell vinden dat te weinig.

Frisdrankgigant Coca-Cola (min 2,9 procent) kon minder bekoren. Het concern wist zijn omzet vorig met 4 procent te laten stijgen, maar dat was een lagere groei dan marktkenners voorzagen. In China namen de verkopen bijvoorbeeld met 4 procent, waar een jaar eerder nog een dubbelcijferige toename werd gerealiseerd.