Koopjesjacht biedt Damrak kleine winst

De AEX-index noteerde rond 09.45 uur, na 0,8% verlies gisteren, 0,3% winst bij 542,7 punten. De AMX koerste toen 0,2% in het groen bij 787,4 punten.

De Duitse hoofdindex steeg 0,4%. Het vertrouwen van Duitse exporteurs in september bleek volgens het laatste Ifo-cijfer bijna verdubbeld. De Franse CAC 40 (-0,3%) bleef achter bij de DAX en de Britse FTSE 0,3%.

Op Wall Street sloot de Dow Jones-index 0,2% hoger. De Nasdaq won 0,4%, de S&P 500 steeg 0,3%. De eerste futures voor opening van de beurzen in New York om 15.30 uur staan op lichte winst. Op de agenda staan productiecijfers van duurzame goederen.

ING meldde dat verschillende economen hun verwachtingen voor de Amerikaanse groei in het vierde kwartaal naar beneden hebben bijgesteld.

Techaandelen stegen donderdag, Tesla ging met 2% omhoog. Sinds de crash in maart staat Apple 140% hoger. Vermogensbeheerder T.Rowe Price, zelf vijftien jaar belegd in Apple, waarschuwt voor hoge verwachtingen van de tech-motoren Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google/Alphabet. Anders dan het beeld, zorgden ze in vijf jaar voor slechts 26% van de outperformance tegenover hun benchmark, aldus het in Nederland actieve fonds uit Baltimore.

Democraten in het Huis van Afgevaardigden stelden donderdag een nieuw steunpakket van $2400 miljard voor. Maar die omvang ligt nog ver boven de wensen van de Republikeinen in de Senaat.

Het handelsconflict tussen de VS en China kreeg brandstof nadat president Trump bij een Amerikaanse rechter om een verbod vroeg voor de Chinese chatapp WeChat. Trump noemt de app een ’gevaar voor de nationale veiligheid’.

In Azië sloot de Japanse Nikkei de week 0,5% hoger af. In China kelderden obligaties van Evergrande, een van de grootste Chinese vastgoedontwikkelaars. Het zou mogelijk niet aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Brokers verwezen voor het sentiment ook naar recordverkopen bij online leveranciers in Europa, volgens onderzoek van GfK. De Nederlandse online consumentenbestedingen stegen in het tweede kwartaal met 12% naar bijna €6,4 miljard vergeleken met vorig jaar.

De euro noteerde 0,2% hoger bij $1,16129. Brentolie werd 0,5% meer waard bij $42 per vat, goud en zilver herstelden met 0,3%.

Succes voor Galapagos

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (+2,5%) aan kop. Biotechfonds Galapagos (+1,9%) meldde dat zijn middel filgotinib of Jyseleca, ontwikkeld met partner Gilead, is goedgekeurd in Japan voor de behandeling van reuma.

Olie- en gasleverancier Shell (+1,5%) reageerde op de melding dat het geen gebruik maakt van de verworven rechten voor boringen voor de kust van Noord-Alaska.

Telecombedrijf KPN (+2,1%) zat in het voetspoor.

Onderin de AEX noteerde uitzender Randstad met 1,4% verlies. Philips raakte 1,2% kwijt. Technologieaandelen Prosus, ASML en ASMI gingen met 0,3% tot 1% achteruit.

Financiële instellingen Aegon (+1,3%), dat zijn Oost-Europese onderdelen zou willen verkopen, NN Group (+1%), ASR (+0,8%) en ABN Amro (+0,3%) bleven positief. Aegons verkopen zouden niet verrassen, aldus KBC Securities.

Bij de middelgrote fondsen stond SBM Offshore met een 1,3% winst bovenaan, net voor Fugro.

Air France KLM, dat mogelijk een nieuwe injectie een aandelenemissie nodig heeft, werd met nog eens 6% teruggezet.

Bouwers BAM (-1,2%) en Heijmans (+0,4%) stonden in de belangstelling. ABN Amro becijferde dat voor komend jaar de terugval in omzet met 3% groter is dan de -2% die eerder werd verwacht. De sterkste dalers zitten in de utiliteitsbouw (-4%), aldus haar sectoreconoom Madeline Buijs.

Bram Schot, ex-topman van automerk Audi, wordt toch geen commissaris bij navigatiedienstverlener smallcap TomTom (-0,1%). Hij ziet „om persoonlijke redenen” af van de functie.

