Techaandelen trekken AEX omlaag

De AEX stond om half drie 0,5% lager op 538,5 punten, na aan het begin van de handelsdag nog tot 544,4 punten te zijn geklommen. De AMX leverde 0,5% in op 781,3 punten.

De overige Europese beurzen zetten de neergang van de afgelopen weken ook voort. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40-index daalden respectievelijk 0,3%, 1,5% en 1,4%.

De indexfutures wezen op een vlakke tot licht lagere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV wijst erop dat het steeds verder oplopende aantal coronabesmettingen in met name Europa voor onzekerheid zorgen, omdat extra overheidsmaatregelen het broze economische herstel teniet kunnen doen. „En ook de aanstaande presidentsverkiezingen in de VS zorgen voor onzekerheid, ook al omdat Trump dreigt zich niet zomaar bij een eventuele nederlaag neer te leggen. Zelf denk ik wel dat hij herkozen wordt. Hij heeft weliswaar fouten gemaakt bij onder meer de aanpak van corona-epidemie, maar veel verkiezingsbeloftes wel waargemaakt.”

Abma constateert dat het donderdag ingediende voorstel door de Democraten van een nieuw steunpakket van $2400 miljard slechts kortstondig steun bood aan de beurzen. „Een akkoord zou benzine voor de markt kunnen zijn, maar het blijft de vraag of het hier voor de verkiezingen al van komt.”

Succes voor Galapagos

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde techinvesteerder Prosus met een terugval van 3% onderaan.

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML volgden met verliezen van 2,1% respectievelijk 1,6%.

Galapagos ging met een plus van 2% aan kop. Het biotechnologiebedrijf meldde dat zijn middel filgotinib is goedgekeurd in Japan voor de behandeling van reuma. ’Goed nieuws voor Galapagos, oordeelde de analist van KBC Securities. Wel blijft de Amerikaanse markt een vraagteken, omdat toezichthouder FDA introductie voorlopig niet toestaat.

Bekijk ook: Middel Galapagos en Gilead goedgekeurd in Japan

ABN Amro en ING, die het de afgelopen dagen al zwaar hadden, zakten 1% respectievelijk 0,2%.

Bekijk ook: Bankenfusie in Spanje voorbeeld voor Nederland

Air France KLM, dat mogelijk een aandelenemissie nodig heeft, werd met nog eens 5% teruggezet. Daarmee belandde de vliegtuigmaatschappij voor het eerst onder €3. Credit Suisse denkt dat de koers toch nog altijd te hoog staat en verlaagde zijn koersdoel van €2,50 tot €2,20.

BAM zakte 2%. ABN Amro is voor volgend jaar somberder geworden over de Nederlandse bouwmarkt en rekent nu op een krimp van 3%.

Basic-Fit zakte na het verlies van 9% op donderdag nog eens 1,6%. ING wijst erop dat de fitnessketen filialen in negen grote steden Franse steden voor twee weken heeft moeten sluiten vanwege strengere coronamaatregelen en vreest dat het hier niet bij blijft. De bank handhaaft niettemin het koopadvies.

Meer relevant financieel nieuws ’s ochtends gratis in je mailbox? Meld je hier aan.