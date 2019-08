MeesPierson neemt weer minder risico

De aanpassingen hebben vooral te maken met veranderingen op de obligatiemarkt. "Met de verschuiving willen we vooral de obligatieportefeuilles positioneren, voor het geval de centrale banken preventieve maatregelen nemen om de wereldwijde economie te ondersteunen", zegt Richard de Groot, voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité. "De aanpassing is niet zozeer ingegeven door de angst voor een mondiale recessie, want daar gaan we niet van uit."

ABN AMRO MeesPierson adviseert beleggers hun posities in risicovollere obligaties, zoals schulden uit opkomende markten te verkleinen. Ook kunnen investeerders beter hun Amerikaanse, door hypotheken gedekte leningen (mortgage-backed securities) verkopen.

De fundamentele situatie voor de aandelenmarkten blijft volgens MeesPierson lastig. De private bank noemt het lastig in te schatten hoe de economie zich ontwikkelt, al is de verwachting dat een mondiale recessie dit en volgend jaar uitblijft. Bovendien is de winstgroei van bedrijven sterk verslechterd.