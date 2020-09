Beatlemania bij BTS op tournee. Ⓒ ANP/HH

SEOUL - Met de publieke verkoop van aandelen van Big Hit Entertainment, zijn ook The Beatles Of The 21st Century binnenkort beursgenoteerd. Big Hit Entertainment, het bedrijf achter K-Pop-bands als BTS, is over een week in één klap omgerekend €3,5 miljard waard.