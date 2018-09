Miskleunen zijn te voorkomen

We zien het rijtje bedrijven dat minder of in het geheel geen dividend uitbetaalt over afgelopen jaar steeds langer worden. Ook zijn er bedrijven die nu al aangeven het dividendbeleid in de toekomst te versoberen. Al deze ondernemingen zitten regelmatig in de hoeken waar de hardste klappen vallen. Oorzaak gevolg Beleggers moeten echter goed in de gaten hebben dat korten op de dividenduitkering in de regel een gevolg is van tegenvallende bedrijfseconomische prestaties. We zien ook dat bedrijven met een zwakke balans het momenteel bijzonder zwaar hebben op de beurs. Deze zwakke balans is ook weer vaak het gevolg van tegenvallende resultaten. Hierdoor zijn niet zelden afboekingen nodig om op activa en bestaat de mogelijkheid van een emissie die tot verwatering zal leiden. Wie zwakke resultaten boekt heeft namelijk ook een probleem op eigen kracht de balanspositie te controleren. Bij goede resultaten zijn daarentegen geen afboekingen nodig en blijft de balans in tact en is er ruimte voor dividend. KPN als voorbeeld KPN is natuurlijk een uitgelezen voorbeeld van een bedrijf dat zwak presteert en daardoor zijn balanspositie niet op orde weet te krijgen. De investering in de 4G-licentie lijkt een vlucht naar voren. Wat voor KPN geldt, geldt voor meer bedrijven, namelijk dat het verdienmodel niet meer succesvol is. Daardoor lijkt het water naar de zee dragen met nieuw eigen vermogen. Het voormalige staatsbedrijf heeft in aanloop naar deze ellende al flink in het dividend gesneden, een voorbode voor meer onheil. Andere bedrijven die rommelen aan het dividendbeleid of in het geheel geen dividend uitkeren door zwakke resultaten zijn onder meer Randstad, ArcelorMittal, Aperam, CVG, Imtech, PostNL, SBM Offshore. Elk van deze bedrijven heeft zo zijn eigen verhaal. Paperfabrikant CVG is een voorbeeld van een bedrijf met een nog altijd sterke balans, maar met zwakke resultaten en noodzakelijke afboekingen. Het eigen vermogen wordt zo langzaam uitgehold, waardoor het bedrijf de beperkte winst liever binnenboord houdt. We hebben dit ook veelvuldig gezien bij vastgoedfondsen en bouwbedrijven. Door afboekingen kwamen de financiële ratio's onder druk te staan en werd aan het dividend gerommeld. Bedrijven als SBM Offshore en Imtech lijken uiteindelijk wel in goede markten te zitten. SBM Offshore heeft al een emissie gedaan en Imtech zou best kunnen volgen. ArcelorMittal is ook al met de pet rondgeweest. Voor een cyclisch bedrijf heeft de staalreus duidelijk te veel schuld. PostNL lijkt ook niet aan een emissie te ontkomen. Het eigen vermogen is dik negatief. Huiswerk doen Beleggen is hard werken en daar hoort bij dat u kennis heeft van de balanspositie, het werkkapitaalbeheer, kasstroom en een goed oordeel weet te vormen over het verdienvermogen. Onderscheid spelers die in groeimarkten opereren maar even met een tijdelijke dip te maken hebben van de bedrijven die structureel de boot gemist hebben. Logisch blijven nadenken is het motto. Als aandeelhouder bent u net zo goed ondernemer en vertrouwt u uw geld uitsluitend toe aan innovatieve bedrijven met een smetteloos management. Toegegeven, die bedrijven worden schaarser en schaarser.

