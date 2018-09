'Prognoses TomTom onduidelijk'

De omzet bij TomTom is vorig jaar zoals verwacht verder gedaald, maar minder sterk dan analisten hadden voorzien. Ook na correctie voor eenmalige posten waren het bedrijfsresultaat en de brutomarge volgens SNSboven verwachting. Al met al draaide TomTom een zeer sterk vierde kwartaal, schrijft de bank.

De tegenvallende en ook vrij onduidelijke verwachtingen die TomTom uitsprak zullen volgens SNS echter de handel in het aandeel bepalen. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar verder onderuit gaat en dat de winst per aandeel halveert ten opzichte van vorig jaar.

Teleurstellend

Rabobank noemt de resultaten in lijn met de eigen verwachtingen en vindt de verwachtingen teleurstellend. Omdat er ook geen ,,nieuws uit Cupertino'' is, haalt de bank TomTom van zijn favorietenlijstje. Rabo doelt daarmee op de hardnekkige geruchten dat Apple belangstelling zou hebben om (delen van) TomTom over te nemen.

Ook voor ING vielen de resultaten van TomTom mee. De zwakke vooruitzichten voor de verkopen van navigatiekastjes noemt de bank echter teleurstellend. TomTom voorspelt dat die markt dit jaar met 15 tot 20 procent krimpt, terwijl volgens ING de verwachte stabilisering van de verkopen een van de belangrijkste overwegingen was om te investeren in TomTom.

Lichtpuntje

ING ziet wel een lichtpuntje in de aankondiging dat TomTom dit jaar een positieve kasstroom genereert. Dat opent op korte termijn perspectieven voor maatregelen die gunstig zijn voor aandeelhouders.

Beleggers waren niet te spreken over het verhaal van TomTom. Het aandeel koerste na ruim een half uur handel op het Damrak bijna 10 procent lager op 3,40 euro. De MidKap noteerde op dat moment vlak.