Wall Street opent week met winsten

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met plussen aan de week begonnen. Beleggers keken vooral uit naar de langverwachte ondertekening van de fase 1-handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten later deze week. Dan worden ook de details van het akkoord bekend. Daarnaast gaat het cijferseizoen op Wall Street van start met resultaten van onder meer de grote Amerikaanse banken.