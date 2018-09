Omzet TomTom verder omlaag

TomTom wist wel uit de verliezen te komen. Het bedrijf boekte een winst voor rente en belastingen (ebit) van 70 miljoen euro, tegen een negatief resultaat van 425 miljoen euro in 2011. Onder de streep bleef 129 miljoen euro over, na een nettoverlies van 438 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel voor eenmalige posten daalde van 55 naar 40 cent. Dit jaar wordt dat rond de 20 cent, verwacht TomTom.

In het vierde kwartaal zakte de omzet met 19 procent naar 289 miljoen euro. Dat is wel meer dan in de voorgaande periode, maar het vierde kwartaal is doorgaans sterker dan het derde omdat de kerstdagen belangrijk zijn voor met name de verkoop van navigatiekastjes. Het bedrijfsresultaat (ebit) verbeterde van 10 naar 25 miljoen euro en de nettowinst ging van 12 naar 99 miljoen euro.

Consumenten

Hoewel TomTom ook als dienstverlener op navigatiegebied aan de weg timmert, komt het leeuwendeel van de omzet nog altijd uit de verkoop van navigatiekastjes (PND's) aan consumenten. TomTom heeft zijn marktaandeel in dat segment vergroot tot 50 procent, maar omdat de markt flink is gekrompen daalden de inkomsten met bijna een kwart. Voor dit jaar voorziet het bedrijf een krimp van de PND-markt met 15 tot 20 procent.

De inkomsten uit de verkoop van navigatiesystemen aan autofabrikanten staan ook onder druk door de zwakke automarkt. Het bedrijf sprak daar geen concrete verwachting over uit. De inkomsten uit de verkoop van licenties op kaarten en software zal dit jaar stabiel blijven, terwijl de omzet uit de zakelijke dienstverlening sterk groeit, verwacht topman Harold Goddijn. De topman zei in een toelichting dat het nog te vroeg is om te zeggen wanneer het bedrijf weer groei gaat realiseren.