L'Oréal profiteert van opkomende markten

L'Oréal zag de omzet vorig jaar met ruim 10 procent toenemen tot 22,5 miljard euro. Een aanzienlijk deel van die groei kwam door uitbreiding van het bedrijf. De vergelijkbare groei bedroeg 5,5 procent. In Afrika en het Midden-Oosten bedroeg de groei volgens die maatstaf bijna 15 procent. Ook andere nieuwe markten als Latijns-Amerika en Azië groeiden sterk, terwijl in West-Europa de vergelijkbare verkopen stabiliseerden. De nettowinst klom met bijna 8 procent tot 2,9 miljard euro.

Volgens topman Jean-Paul Agon staat L'Oréal er goed voor. Het concern is volgens hem ook in 2013 in staat de winst en omzet te laten groeien en om sterker te presteren dan de markt. ,,We zien de toekomst met optimisme en vertrouwen tegemoet'', stelde hij.