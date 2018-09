Parijs mag Peugeot onder voorwaarden helpen

Frankrijk is bereid garant te staan voor kredieten die PSA Finance afsluit. Omdat het een vorm van staatssteun betreft, is daar toestemming voor nodig uit Brussel. Die krijgt het land voor de duur van 6 maanden, en tot een totaalbedrag van 1,2 miljard euro, mits Peugeot in diezelfde periode met een herstructureringsplan komt.

