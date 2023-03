Failliete SVB komt in handen van First Cititzens Bank: alle kantoren verder onder nieuwe naam

Van de bezittingen van SVB koopt First Citizens Bank iets minder dan de helft. In totaal had SVB 167 miljard dollar aan bezittingen, waarvan First Citizens Bank 72 miljard dollar in handen krijgt. De overnemende bank krijgt een korting van 16,5 miljard dollar. De FDIC, die het beheer van SVB overnam na het omvallen, houdt voor 90 miljard dollar aan bezittingen in handen.

Redding

Ook krijgt de dienst voor maximaal 500 miljoen dollar aan aandelen in First Citizens Bank. Bovendien deelt de FDIC mee in eventuele verliezen op de leningen van SVB. FDIC schat dat de totale redding van die bank zo’n 20 miljard dollar heeft gekost.

First Citizens Bank is naar eigen zeggen een familiebedrijf. Met totale bezittingen van 109 miljard dollar en banktegoeden van zo’n 90 miljard dollar is de bank een stuk kleiner dan SVB. Zelfs na de bankrun die tot de ondergang leidde had die bank nog 119 miljard dollar van klanten in beheer