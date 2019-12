Beursgang Hongkong levert Alibaba meer op

Eerder was al bekend dat Alibaba 11,2 miljard dollar had opgehaald met zijn beursgang eind november, waardoor de totale opbrengst op 12,9 miljard dollar uitkwam. Dat was de grootste beursgang in Hongkong sinds 2010. Alibaba had zijn beursgang in de zakenstad oorspronkelijk in de zomer gepland, maar stelde die uit vanwege de aanhoudende protesten tegen de groeiende Chinese invloed in Hongkong.

Alibaba had al sinds 2014 een beursnotering in New York. Daarmee werd 25 miljard dollar opgehaald, wat nog altijd het record van de grootste beursgang is. Mogelijk wordt dat binnenkort verbroken als het Saudi-Arabische staatsoliebedrijf Saudi Aramco naar de beurs gaat.