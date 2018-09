Lage rente, laag rendement?

Hoewel ik van mening ben dat (bedrijfs)obligaties op middellange termijn bijzonder weinig zullen opleveren, wil een lage rente echter niet zeggen dat op korte termijn (1 jaar) obligaties niet een mooi rendement kunnen laten zien.

Yieldcurve

In onderstaande grafiek ziet u de yieldcurve van Nederlandse staatsobligaties. Deze curve geeft het effectief rendement (de yield) weer van Nederlandse staatsobligaties met verschillende looptijden. Hoewel ik van mening ben dat staatsobligaties niet interessant zijn en dat alleen bedrijfsobligaties nog enigszins rendement zullen opleveren, gaat het mij in deze column puur om de systematiek.

De witte lijn geeft de huidige yieldcurve weer en de oranje lijn geeft de yieldcurve weer van eind 2009. Hieruit blijkt dat alle rentes, zowel de korte als de lange, behoorlijk zijn gedaald.

De yieldcurve geeft zoals gezegd het effectief rendement weer van staatsobligaties met verschillende looptijden. Zo geeft een 4-jarige lening nu nog een jaarlijks rendement van 0,30 %. Het effectief rendement op een 5-jarige lening bedraagt op dit moment 0,542 %. Laten we deze laatste lening als voorbeeld nemen.

Rendement over 1 jaar

Stel we de kopen op dit moment een Nederlandse staatslening met een looptijd van 5 jaar. Deze lening heeft een yield van 0,542 procent. In totaal kunnen we de komende 5 jaar dus een rendement verwachten van (1,00542)^5 = 2,73 procent. Dit is uiteraard een bijzonder laag rendement. Dat is dan ook precies de reden dat veel beleggers, waaronder ik, niet beleggen in staatsobligaties.

Om dit totale rendement van 2,73 procent te behalen, moeten we de lening 5 jaar vasthouden. Om alles gemakkelijk te houden ga ik er vanuit dat de koers van deze obligatie 100 is, waardoor de coupon uitkomt op 0,542 %. Ook ga ik er vanuit dat de yieldcurve niet veranderd.

Ondanks dat het jaarlijks rendement gemeten over de hele looptijd erg laag is, wil dat nog niet zeggen dat we in 2013 geen aardig rendement kunnen behalen. Hoe vreemd dat wellicht ook mag klinken. Onze 5-jarige obligatie zal na 1 jaar, en bij een gelijkblijvende curve, namelijk niet alleen een couponrente opleveren van 0,542 % maar ook in koers zijn gestegen.

We weten dat over 1 jaar onze 5-jarige obligatie nog 4 jaar loopt. Gegeven mijn veronderstelling dat de yieldcurve gelijk blijft, bedraagt over 1 jaar de jaarlijkse yield 0,3 %. Dit betekent dat de koers van onze obligatie is gestegen naar 100,96. In totaal hebben we dus 1,5 % verdiend in 1 jaar tijd.

Yieldcurve gelijk

Bovenstaande geeft aan dat op korte termijn obligatiebeleggers nog best aardige rendementen kunnen behalen. Zelfs rendementen die aanzienlijk hoger zijn dan het jaarlijkse effectief rendement.

In mijn voorbeeld hierboven, ben ik echter van de veronderstelling uitgegaan dat de yieldcurve de komende 12 maanden gelijk blijft. En wat mij betreft zit daar nu precies het grootste risico. We weten dat we op de huidige koersen niet veel kunnen verdienen op obligaties als we deze tot einde looptijd vasthouden. Bij een gelijkblijvende curve kunnen we eind volgend jaar nog wel wat koerswinst verwachten. Maar stel nu eens dat de yieldcurve volgend jaar een klein beetje gaat stijgen, hetgeen niet onwaarschijnlijk is. In dat geval zullen beleggers in staatsobligaties hoogst waarschijnlijk volgend jaar koersverliezen oplopen.

Stel dat de 4-jaars rente niet 0,3 % staat, maar 1 procent. In dat geval zal onze obligatie eind 2013 niet 100 maar 98,2 noteren. De coupon van 0,542 procent is te weinig om dit verlies goed te maken.

Kortom, het is heel goed mogelijk dat (staats)obligaties volgend jaar wederom een hoger rendement opleveren dan men op basis van de huidige lage yields zou verwachten. Het risico van een stijgende yieldcurve is echter aanzienlijk.

Drs Richard H.J. de Jong RBA is directeur vermogensbeheer bij Van Lieshout & Partners N.V. Meer informatie kunt u vinden op www.lieshout-partners.nl.