Succes VanMoof bij jacht op fietsendieven

VanMoof zet maandelijks een nieuw filmpje van het werk van zijn bike hunters op internet. Ⓒ YouTube/VanMoof

Amsterdam - De Nederlandse fietsenfabrikant VanMoof zegt succes te boeken bij het terugvinden van gestolen fietsen, dankzij de ingebouwde gps-tracker. VanMoofs ’Bike Hunters’ gaan wereldwijd achter de fietsen aan. „In Nederland vinden we 70% binnen twee weken terug. In de VS halen we dat nog niet”, vertelt oprichter Taco Carlier.