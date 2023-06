Windpark Hollandse Kust Noord levert eerste groene stroom

„Dit gaat om de eerste teststroom”, aldus de woordvoerder namens Crosswind, de samenwerking tussen energiebedrijven Shell en Eneco. Het park is zonder subsidie gebouwd.

De komende maanden wordt de productiecapaciteit van de groene moleculen die worden omgezet in stroom in stappen uitgebreid. Eind dit jaar levert het windpark, dat binnen de planning is afgerond, 3,3 terawattuur aan capaciteit af. Dat is volgens de bedrijven genoeg om meer dan een miljoen huishoudens van groene stroom te voorzien.

Dit park, ruim 18 kilometer voor de kust van Egmond, heeft met 69 turbines van ieder 11 megawatt een zogeheten opgesteld vermogen van 759 megawatt. Shell neemt 80% van de stroom af, zo’n 200 megawatt, Eneco neemt 20% voor zijn rekening.

Als het park volledig draait, heeft Nederland eind dit jaar zijn geplande capaciteit van 4,5 gigawatt bereikt. De bouw op zee begon medio oktober 2022, de installatie van windturbines is in april van start gegaan. Zowel huishoudens als industrie gaan de stroom afnemen.

Teststroom

De kabel gaat van het platform met turbines van Siemens Gamesa Renewable Energy op zee naar het hoogspanningsstation langs de A9 bij Beverwijk. „De eerste teststroom van zee gaat gewoon het net op”, aldus de woordvoerder. Eneco heeft de volgende stroom verkocht aan internetbedrijf Amazon..

Met het park voeren Shell en Eneco ook tests uit om een standaard probleem van windmolens, ze draaien bij minder wind niet continu, aan te pakken. Met nieuwe modellen en aanpassingen van turbines is het mogelijk dat een offshore windpark toch meer constante groene elektriciteit aan het net gaat leveren, aldus de beheerder Crosswind. „Ongeacht hoe de wind waait.”

In 2016 werd TenneT netbeheerder op zee. Sinds 2019 heeft het concern elk jaar een verbinding vanaf zee naar land opgeleverd.