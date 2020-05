100-jarige RegioBank reikt naar de Randstad

De RegioBank heeft veel gedaanten gekend, en is nu onderdeel van de Volksbank. Ⓒ Hollandse Hoogte/De Telegraaf

UTRECHT - Tijdens de coronacrisis viert RegioBank in alle stilte zijn 100-jarig bestaan. In de basis is er in een eeuw weinig veranderd bij de bank die draait op een netwerk van adviseurs. Voor de toekomst kijkt de jarige wel om zich heen. RegioBank wil het ook in de stad proberen en ondernemers als klant.