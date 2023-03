Voormalig topmanager bij Heineken aan het roer bij FrieslandCampina

De nieuwe topman is momenteel nog directeur van GreenV, een internationaal opererende bedrijvengroep in de tuinbouwsector. Eerder werkte hij jarenlang voor Heineken. Bij de bierbrouwer schopte hij het tot commercieel directeur en hij was er lid van het zogeheten Executive Team.

"Teamspeler"

„Hij staat bekend als een teamspeler die de lat hoog legt voor zichzelf en anderen”, laat Sybren Attema, de voorzitter van de raad van commissarissen van FrieslandCampina, weten. Hij benadrukt verheugd te zijn dat hij Van Karnebeek kan verwelkomen als nieuwe topman.

Schumacher begint in juli aan zijn nieuwe functie bij Unilever, dat bekend is van merken als Dove, Knorr, Magnum en Rexona. Hij begon in 2014 als financieel directeur bij FrieslandCampina en werd er in 2018 bestuursvoorzitter.

FrieslandCampina is een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld. Bij de onderneming zijn duizenden melkveehouders aangesloten in Nederland, België en Duitsland. Via de coöperatie zijn zij niet alleen leverancier maar ook eigenaar en toezichthouder van het bedrijf.

Van Karnebeek krijgt bij FrieslandCampina meteen te maken met een uitdaging. Voor dit jaar verwachtte het bedrijf tijdens de presentatie van de jaarcijfers in februari een moeizame markt met dalende melkprijzen, wat de winstgevendheid aantast. Ook de gedaalde koopkracht bij consumenten zal zich waarschijnlijk laten voelen.

Vorig jaar boekte FrieslandCampina nog een hogere omzet en winst en kregen aangesloten melkveehouders een recordbedrag uitgekeerd. Die gestegen resultaten waren onder andere het gevolg van prijsverhogingen die het zuivelbedrijf doorvoerde om hogere kosten op te vangen. Ook zag onderneming de leveringen aan de horeca sterk toenemen omdat er nauwelijks coronabeperkingen meer waren.