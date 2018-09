'Fiscal cliff minder impact op Wall Street'

De recente doorbraak van de Dow Jones-index door de grens van 14.000 punten, voor het eerst sinds 2007, laat zien dat beleggers weer voor aandelen kiezen. Morris: ”Beleggers kopen weer aandelen in ontwikkelde markten, dat is in januari echt een radicale draai geweest." Hij verwacht dat deze rally, met een paar kleinere correcties, de komende maanden nog wel stand houdt. ”Eerst was ik sceptisch, maar veel investeerders hadden hun positie in aandelen wel erg ver terug gebracht. En het rendement op obligaties is nog altijd minimaal."

De trend richting aandelen is volgens Morris echter niet te danken aan de recente bedrijfsresultaten. ”Die waren goed genoeg, maar niet meer dan dat." Ook is deze ontwikkeling in de VS sterker dan in Europa, omdat hier het herstel nog altijd trager gaat dan in Amerika.

Beleggers die de Dow Jones records zag breken en vreesden dat ze de boot hebben gemist, stelt Morris gerust: ”Amerikaanse aandelen zijn nu nog aantrekkelijk gewaardeerd. Zeker wanneer er een correctie op de markt komt, kun je nog instappen."

En dat er de komende maand voldoende instapmoment komen, lijkt buiten kijf te staan. Voor 1 maart moeten de Democraten en de Republikeinen een overeenkomst bereiken over nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Wanneer ze er samen niet voor die datum uitkomen, wordt er jaarlijks €85 miljard bezuinigd op defensie en gezondheidszorg: de fiscal cliff. De sectoren waarin de bezuinigingen vallen zijn niet toevallig gekozen. Morris: "De Republikeinen willen niet bezuinigingen op defensie, de Democraten niet op zorg. Zo worden ze allebei geraakt op een gevoelig beleidsterrein, dat houdt de spanning erop."

De verhoging van het schuldenplafond is doorgeschoven naar mei, Republikeinen waren bereid de Democraten hiervoor meer tijd te geven. Dat was zowel een teken dat de Republikeinen toenadering zoeken om tot een overeenkomst te komen, als een poging om tijd te rekken, ziet Morris: "Zo kunnen de Republikeinen naar hun achterban laten dat ze er echt alles aan doen om hun positie te verdedigen. Tegelijkertijd zorgt het uitstel ervoor dat de druk weer even van de ketel is."

Toch zijn de bezuinigingsonderhandelingen een minder zenuwslopende aangelegenheid worden dan de overeenkomst die begin januari werd bereikt over de belastingverhogingen. Morris: "Defensiebedrijven en zorgverzekeraars zullen er wel last van hebben. Maar diep van binnen is iedereen er wel van overtuigd dat er een overeenkomst wordt bereikt. Bovendien kunnen belastingmaatregelen iedereen raken, dat is bij de bezuiningen minder het geval."