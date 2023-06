VDL gaat fietsenframes bouwen in eigen land; ’niet langer afhankelijk van Azië’

QWIC, fabrikant van elektrische fietsen, is de eerste klant van VDL Bike Frame Techonologies. Het bedrijf van de familie Van der Leegte gaat jaarlijks 50.000 fietsenframes leveren aan dit Nederlandse fietsenmerk. In de framefabriek kunnen 70.000 fietsenframes per jaar worden geproduceerd. De bedoeling is dat afhankelijk van de vraag die productiecapaciteit uitgebreid gaat worden.

Volgens VDL hebben inmiddels ook andere fietsmerken belangstelling voor fietsenframes ’van eigen bodem’. Nu worden de fietsenframes vaak geleverd vanuit Azië. Maar door lange levertijden, hoge transportkosten en grote voorraden die fietsenfabrikanten dan moeten aanhouden, wordt de afhankelijkheid van Azië steeds minder aantrekkelijk. Door onderdelen, zoals smeed- en gietdelen, uitsluitend uit Europa te betrekken, zegt VDL Bike Frames Technologies ’kort op de bal’ te spelen.

Concurrentie

Het bedrijf is niet bang dat het op kostprijs verliest van goedkope Aziatische partijen. „Door een volledig geautomatiseerd productieproces, waarmee VDL Groep veel ervaring heeft in andere toepassingen, kunnen we in Nederland concurrerend produceren”, stelt Jason Koevoet van VDL Bike Frame Technologies. „Doordat we wendbaar en flexibel zijn, kunnen we ook snel inspelen op nieuwe projecten en andere vragen uit de markt.”

Taco Anema, oprichter en ceo van QWIC beaamt dat het bedrijf met de samenwerking met VDL beter in staat is de toelevering te beheersen en doorlooptijden te verkorten. „ Lokale frameproductie maakt ons flexibeler, innovatiever en duurzamer. Dat resulteert in betere producten voor onze klanten.”

Eddie Merckx

Inmiddels heeft de bouwer van de Belgische fietsenmerken Eddy Merckx en Ridley, Belgian Cycling Factory (BCF), ook plannen om frames van VDL te betrekken. Ontwerpers van BCF en engineers van VDL hebben samen al een frame ontwikkeld voor e-bikes. Daarnaast zal VDL Fibertech Industries in Hapert de komende maanden een carbon voorvork produceren voor een nieuwe veldritfiets die BCF volgend jaar presenteert.