Saab kostte NEVS 1,7 miljard kroon

NEVS betaalde 1295 miljoen kroon voor de boedel. Daarnaast betaalde het bedrijf 381 miljoen aan een vastgoedbedrijf dat de helft van de aandelen in de vastgoeddivisie van Saab in handen had. In totaal betaalde het Chinees-Japanse bedrijf 1,676 miljard.

Hoe de gelden verder onder schuldeisers zijn verdeeld, is niet duidelijk. Wel gaat er in opdracht van de rechtbank een behoorlijk bedrag naar de diverse curatoren. Hans Bergqvist en Anne-Marie Pouteax krijgen 104 miljoen voor 10 maanden werk. Curator Kent Hägglund kreeg bijna 25 miljoen, eveneens voor 10 maanden werk.