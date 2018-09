ICE en derivatenbeurs Liffe gouden combinatie

Het is niet voor niets dat energiebeurs IntercontinentalExchange (ICE) al jaren loert op de derivatentak Liffe van NYSE Euronext. ICE deed in december een bod van $8,2 miljard op NYSE Euronext en krijgt met de beoogde overname de beschikking over de op één na grootste derivatenmarkt van Europa. De energiebeurs maakte verder bekend de Euronext-beurzen Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon af te willen stoten middels een beursgang. ICE wacht nog op goedkeuring van de Amerikaanse en Europese toezichthouders.

„ICE is alleen geïntereseerd in de derivatentak Liffe. Het Amerikaanse beursbedrijf wil op die manier verder groeien”, zegt analist Richard Perrott van Berenberg Bank. „Aandelenmarkten zijn niet rendabel en bovendien is de regelgeving in Europa strikter geworden.” Volgens een recent rapport van oudste zakenbank van Duitsland vullen ICE en Liffe elkaar goed aan en overlappen hun activiteiten elkaar nauwelijks. „En dat betekent dat de overname waarschijnlijk wordt goedgekeurd.”

Liffe is vooral leidend in rentederivaten, terwijl ICE 75% van zijn omzet haalt uit handel en clearing van grondstofgerelateerde producten. „Er ontstaat een hele sterke onderneming op het gebied van derivaten en clearing”, zei topman Duncan Niederauer van NYSE Euronext gisteren in een toelichting op de jaarcijfers.

