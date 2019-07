Amazon groeide in 25 jaar naar een biljoen dollar

Topman Jeff Bezos van Amazon, dat aanvankelijk Cadabra heette, als in abracadabra. Ⓒ AFP

Toen Jeffrey Preston Bezos op 5 juli 1994 zijn bedrijf Cadabra registreerde in de Amerikaanse staat Washington, was dat om te voorkomen dat hij later spijt zou krijgen, zou hij later vertellen. Zou hij aan het eind van zijn leven blij zijn dat hij bij het hedgefonds op Wall Street was gebleven, of zou hij dan spijt hebben dat hij niet had aangehaakt bij de stormachtige opkomst van de handel via internet, waarover hij zoveel las in de rapporten die hij onder ogen kreeg?