Libische troepen blokkeren oliehavens, eisen loon

Door de blokkade zou het herstel van de Libische olie-export in gevaar kunnen komen. De productie was de afgelopen maanden gestegen van bijna nul naar ruim 1,2 miljoen vaten olie per dag.

Libië heeft de grootste oliereserves van Afrika. De verdeling van de olie-inkomsten vormen een belangrijk twistpunt in de chaotische strijd die het land plaagt sinds de val van dictator Kaddafi in 2011. Het vergroot de tegenstellingen tussen het noordoosten, waar de meeste olie vandaan komt, en het noordwesten waar de hoofdstad Tripoli is.