Games spekken kas Tencent

Shenzhen - Tencent heeft in het tweede kwartaal van het jaar fors meer winst gemaakt in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de gamedivisie van de Chinese internetgigant zag de opbrengsten fors stijgen, mede doordat de onderneming van Peking eerder goedkeuring kreeg om geld te verdienen met nieuwe titels. Met name het succes van Peacekeeper Elite spekte de kas.