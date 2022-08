Alle Deense winkels supermarktketen 7-Eleven dicht na hackaanval

Directeur van de supermarktketen in Denemarken Jesper Ostergaard gaf bij het Deense televisiestation DR aan dat het incident plotseling gebeurde. „De kassa’s werkten ineens niet meer en medewerkers begonnen meldingen te doen. Dat is nog nooit gebeurd.”

7-Eleven heeft in totaal 175 winkels in Denemarken. De winkels blijven gesloten totdat meer duidelijkheid is over de aanval. Het is nog onduidelijk wanneer dat zal zijn.