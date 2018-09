Beleggers Wall Street nemen gas terug

De aandelenbeurzen in New York volgden maandag de negatieve stemming op de Europese beurzen en sloten ook stevig in het rood. Beleggers waren teleurgesteld in een cijfer over de Amerikaanse fabrieksorders en er staken ook weer zorgen de kop op over de politiek-economische situatie in Europa. Ook was er sprake van winstnemingen, nadat de graadmeters in New York vrijdag waren geëindigd op de hoogste standen in vijf jaar tijd.