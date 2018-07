ING-dochter schikt in VS

Verzekeringsmaatschappij ING Life Insurance & Annuity, een Amerikaans dochterbedrijf van ING, moet een schikking betalen ter waarde van in totaal 5,8 miljoen dollar. Dat meldde maandag het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Het bedrijf koopt daarmee beschuldigingen af dat het klanten onvoldoende heeft geïnformeerd over winsten die het over bepaalde transacties behaalde.