Inwoners op landingsbaan houden KLM-toestel tegen in Ecuador

De landingsbaan in Guayaquil, de grootste stad van het Zuid-Amerikaanse land, was bezet door een ongeruste burgemeester en een groep mensen, zo melden bronnen aan De Telegraaf. KLM bevestigt het voorval. De openbaar aanklager van Ecuador doet onderzoek naar het voorval.

De groep wilde niet dat KLM zou landen in verband met het coronavirus. Het vliegtuig, dat wel kon landen in hoofdstad Quito, is teruggekeerd naar Amsterdam. Er waren bij de landing nog geen passagiers aan boord, aldus een woordvoerder.

De luchtvaartmaatschappij is bezig met het naar huis halen van honderdduizenden Nederlanders, die over de hele wereld vastzitten. Het vliegverkeer is door de uitbraak van het coronavirus in grote delen van de wereld bijna platgelegd.