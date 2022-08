Schelden op werkvloer levert €50.000 op

Premium Binnenland

Duo regelde vervalste prikbewijzen in coronacrisis: eis twee jaar cel

In 2021 stroomde het geld binnen bij Hasan Y. (28) uit Vlaardingen en Shpend R. (28) uit Schiedam. Het was de opbrengst van de vervalste coronavaccinatiebewijzen en pcr-testen die de mannen regelden voor mensen die wilden reizen of uitgaan, maar die niet daadwerkelijk een prik wilden halen.