Lage waarderingen en sterk dividend

De Market Vectors Semiconductor ETF (ticker SMH) volgt de gelijknamige Semiconductor25-index, die bestaat uit de grootste in de Verenigde Staten genoteerde bedrijven die actief zijn in de halfgeleiderindustrie. De weging is gebaseerd op de marktkapitalisatie van de desbetreffende bedrijven, wat resulteert in een zeer forse weging voor chipfabrikant Intel. Met een huidige beurswaarde van $106 mrd weegt Intel voor liefst 18,7% mee in de Market Vectors Semiconductor ETF. Een tweede zwaargewicht is Taiwan Semiconductor Manufacturing (de in New York genoteerde ADRs) met een weging van 14,7%. De top-10 van grootste posities is zodoende goed voor ruim 71% van het fondsvermogen van in totaal $294 mln. De tien grootste positLies bestaan verder uit bekende, kwalitatief sterke aandelen zoals Texas Instruments, het Nederlandse ASML, Broadcom (offensieve portefeuille) en Applied Materials. Vanaf november 2012 maakte SMH een flinke stijging door, nadat beleggers aandelen als Texas Instruments, Taiwan Semiconductor en Intel in de maanden ervoor massaal in de verkoop hadden gedaan. In 2013 staat er inmiddels een plus van 6% op het bord, waarmee SMH rond hetzelfde niveau noteert als een jaar geleden. Aangezien de introductie van deze ETF plaatsvond in december 2011, is er nog geen lang trackrecord beschikbaar. De portefeuillesamenstelling met de grote positie van Intel daarin is echter wel duidelijk . ECHT EEN KOOPJE Het aandeel Intel kende het afgelopen jaar een uiterst volatiel koersverloop, waarbij een hoogste koers van $29,27, in mei 2012, later in het jaar werd gevolgd door een dieptepunt dat ruim tien dollar lager lag, op$19,23. Een sterke start in dit jaar (+10%) werd vorige week abrupt afgekapt na publicatie van de vierdekwartaalcijfers. De koers daalde met 6%, tot het huidige niveau van $21,25. Daarmee is top-holding Intel echt een koopje, zeker voor beleggers die vooruit willen kijken en rustig wachten op betere tijden. Een k/w van minder dan 10 en het huidige dividendrendement van 4,2% zeggen alles. Het dividend is sinds 2007 ruimschoots verdubbeld en Intel heeft nog genoeg ruimte voor verdere verhogingen in de toekomst (om die reden is het aandeel opgenomen in de dividendportefeuille). Ook zwaargewichten Taiwan Semi, Broadcom, Texas Instruments en Applied Materials staan financieel sterk en verhoogden hun dividend de afgelopen jaren geleidelijk steeds verder, zonder tussentijdse verlagingen. Na een geschatte omzetdaling van 3% in 2012, rekent Standard & Poor's voor 2013 op een omzetgroei van 4% voor de sector. Die prognose is ingegeven door groeiende verkoop van consumentenelectronica, sterke autoverkopen en aantrekkende investeringen voor de telecom- en internetsector. Alleen voor de belangrijke computermarkt (34% van de totale chipverkopen) wordt geen groei voorzien, na een omzetdaling van 8% in 2012. Verder ziet S&P de kleine voorraadniveaus van sommige klanten als pluspunt, net als de lage bezettingsgraad en de doorgevoerde kostenbesparingen binnen de chipsector, waarvoor het advies dan ook werd verhoogd van 'neutral' naar 'positive'. Beleggers ontvangen één keer per jaar een dividend. In december 2012 werd het eerste dividend van $0,70 uitgekeerd, resulterend in een dividendrendement van ruim 2%. CONCLUSIE Met Market Vectors Semiconductor kan via één investering in de aandelen van de grootste bedrijven uit de chipsector belegd worden. Een verwachte omzetgroei voor de sector, in combinatie met aantrekkelijk gewaardeerde aandelen die een stabiel tot groeiend dividend uitkeren, maken deze ETF tot een interessante optie. @mennovanhoven

