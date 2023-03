Premium Het beste van De Telegraaf

’Kant-en-klaarmaaltijden, pizza’s, gebak, eieren en brood duurder’ Prijzen in supermarkt fors hoger: ’Inflatie blijkt heel stroperig’

Vooral voedingsmiddelen werden in februari fors duurder. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Dat is een tegenvaller: de daling van de inflatie zet niet door. Vooral voedingsmiddelen werden in februari fors duurder, zo is te merken in de supermarkt. De spanningen nemen toe, zo blijkt uit de ruzie tussen Jumbo en Mars. „Inflatie is heel stroperig.”