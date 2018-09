Daimler neemt belang in Chinese autobouwer

Daimler krijgt naast het belang het recht om twee bestuurders te plaatsen bij het Chinese bedrijf. Topman Dieter Zetsche gaf in een verklaring aan dat de investering Daimler in staat stelt zijn marktandeel in China uit te bouwen. Hij beloofde eerder Daimler voor 2020 uit te bouwen tot de grootste producent van luxe auto's ter wereld. Daimler bezet momenteel de derde plaats, achter BMW en Audi. Dat laatste bedrijf wil ook BMW van de troon stoten als 's werelds grootste.

