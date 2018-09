Advieswijzigingen analisten

AKZONOBEL Morgan Stanley heeft vrijdag het advies voor AkzoNobel verhoogd van equal-weight naar overweight. Het koersdoel ging van €52 naar €60. JPMorgan heeft donderdag het advies voor Akzo verhoogd van underweight naar neutral. Het koersdoel ging van €36 naar €50. ARCELORMITTAL UBS heeft vrijdag het advies voor AM verlaagd van buy naar neutral. Het koersdoel ging van €15 naar €14. ASML Citigroup heeft vandaag het advies voor ASML verhoogd van neutral naar buy. Het koersdoel ging van €51 naar €63,50. Deutsche Bank heeft dinsdag het advies voor ASML verhoogd van sell naar hold. Het koersdoel ging van €35 naar €47. KPN Barclays heeft donderdag het koersdoel voor KPN verlaagd van €8,50 naar €7. Het advies blijft overweight. Citigroup heeft woensdag het advies voor KPN verlaagd van buy naar neutral. Het koersdoel blijft €4,80. PHILIPS UBS heeft donderdag het advies voor Philips verhoogd van neutral naar buy. Het koersdoel ging van €19,50 naar €24. Exane BNP Paribas heeft dinsdag het koersdoel voor Philips verhoogd van €21 naar €22,50. Het advies blijft neutral. SBM OFFSHORE Morgan Stanley heeft vandaag het advies voor SBM verhoogd van underweight naar equal-weight. Het koersdoel ging van €9 naar €14. SHELL Société Générale heeft vrijdag het advies voor Shell verhoogd van hold naar buy. Het koersdoel ging van 2400p naar 2700p (huidige koers in Londen is ongeveer 2270 pence). TNT EXPRESS UBS heeft vandaag het advies voor TNT Express verhoogd van neutral naar buy. Het koersdoel ging wel omlaag, van €7,50 naar €6,80. UNILEVER JPMorgan heeft vandaag het koersdoel voor Unilever verhoogd van €30 naar €34. Het advies blijft overweight. BofA-ML heeft vrijdag Unilever op zijn ‘least preferred list’ geplaatst. Het advies blijft underperform met een koersdoel van €28. Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Unilever verhoogd van €34 naar €35. Het advies blijft buy. Goldman Sachs heeft vrijdag het koersdoel voor Unilever verlaagd van €38,90 naar €37,10. Het advies blijft buy. Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor Unilever verhoogd van €29 naar €30. Het advies blijft hold. Nomura heeft donderdag het koersdoel voor Unilever verhoogd van €29,50 naar €29,90. Het advies blijft reduce. Société Générale heeft donderdag het koersdoel voor Unilever verhoogd van €26,50 naar €28. Het advies blijft sell.

