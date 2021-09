Slechte zomer duwt stroomprijs omhoog

Financieel

Alles duurder: inflatie eurozone stijgt naar hoogste niveau sinds 2011

De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3% op jaarbasis. Dat is het hoogste niveau sinds 2011. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt dat op basis van voorlopige cijfers. In juli bedroeg de inflatie nog 2,2% vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.