'Ambtenaren waren tegen nationalisatie SNS'

,,Het voert te ver om in alle details te duiken, maar in principe ben ik er geen voorstander om alle problemen van een bank bij de overheid te plaatsen. Ik constateerde dat er een hele hoop ambtenaren waren die ook voor de private oplossing wilden kiezen. Ik denk dat we gebaat zijn bij een onafhankelijke financiële sector, en ik geloof dus dat het niet verstandig is om de sector altijd maar onder de paraplu van de overheid te laten schuilen. Nu komt er nog een bank bij, na ABN en ASR, de verzekeraar. We moeten nog maar zien of we daar een goede oplossing voor vinden'', zo wordt de bestuurder geciteerd.

,,Iedereen, van ambtenaren tot de minister van Financiën, was voor een publiek-private oplossing. Uiteindelijk was dat financieel niet haalbaar en werd nationalisatie onvermijdelijk en noodzakelijk om de financiële stabiliteit te waarborgen'', reageert een woordvoerder van het ministerie van Financiën. Bij SNS Reaal wilde niemand reageren.