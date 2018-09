Meer winst voor Electrolux

De nettowinst steeg met 32 procent tot 291 miljoen Zweedse kronen (33,7 miljoen euro). Dat is wel minder dan analisten hadden verwacht. Zij rekenden gemiddeld op 368 miljoen kronen. De omzet klom met 2,9 procent naar 29,2 miljard kronen.

De verkoop in Noord- en Zuid-Amerika is goed voor 50 procent van de totale omzet van het bedrijf. Die markten bieden tegenwicht aan de zwakkere vraag naar witgoed in Europa. Verder is Electrolux bezig met kostenbesparingen door fabrieken af te slanken of te sluiten en productie over te brengen naar lagelonenlanden.