WDP betaalt meer dividend uit ondanks coronacrisis

Het Belgische WDP is onder meer eigenaar van het distributiecentrum van Wehkamp, maar heeft ook koelhuizen waar de bananen voor bijvoorbeeld Albert Heijn worden gerijpt.

De brutobedrijfswinst, geschoond voor de waardestijging van het vastgoed kwam uit op €212 miljoen, een stijging van 11% ten opzichte van 2019. De nettowinst daalde, onder meer als gevolg een waardevermindering op vastgoed naar €399 miljoen, een min van 17%.

"Ramvol dankzij coronacrisis"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„De magazijnen van WDP zijn ramvol als gevolg van de coronacrisis, en daar lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. De coronacrisis heeft het webwinkelen enorm gestuwd, en die is nog niet voorbij. Het bedrijf zet nu de stap om de investeringen in komende jaren in nieuw vastgoed nog verder op te schroeven met een half miljard. De enige onzekerheid die nog roet in het eten kan gooien in het fraaie toekomstbeeld is de onzekerheid in sde economie.”

Volg @ytekedejong op Twitter

De bezettingsgraad van het vastgoed bedraagt 98,6% op 31 december 2020, tegenover 98,1% per 31 december 2019. Dat cijfer laat zien dat er nauwelijks klanten zijn vertrokken bij WDP.

Het bedrijf is actief met name actief in de Benelux en Roemenië, maar heeft de stap naar de Duitse grensstreek ook gezet. Nederland is goed voor ongeveer een derde van het vastgoed van WDP, omdat de logistiek sterk vertegenwoordigd is.

„We zien ook na na de coronacriss een aanhoudende vraag naar moderne logistieke ruimte. Waakzaamheid ten aanzien van de crisis en zijn algemeen verwachte negatieve economische impact op korte termijn blijft uiteraard geboden”, stelt het bedrijf vrijdagmorgen.